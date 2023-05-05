Экс-советник Пентагона рассказал, как Путин сорвал секретный план США. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин сорвал план Вашингтона по уничтожению России, который США пытались реализовать в течение как минимум 20 лет. Такое мнение высказал бывшй советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По мнению Макгрегора, именно спецоперации России на Украине стала тем фактором, который сорвал планы США.

«Россия предприняла операцию, которая защитила страну. Мы неустанно работали на протяжении по крайней мере 20 лет, чтобы ослабить Россию, насколько это возможно. Мы решили, что нас не заботит мистер Путин и его успех в деле возрождения государства из пепла истории», - сказал Макгрегор, выступая на своем YouTube-канале.

Ранее Китай опубликовал отчет о секретных технологиях Белого дома и обвинил США в создании кибероружия для организации революций.

Тем временем заместитель главы российского МИД Сергей Рябков рассказал, как Россия пытается удержать отношения с США от провала в пропасть вооруженного конфликта. Дипломат предупредил, что Россия сделает все, чтобы защитить свою целостность и безопасность граждан.