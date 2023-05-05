Мишустин: необходимо привлечь в экономику 10 трлн рублей частных инвестиций за восемь лет

Мишустин рассказал о частных инвестициях в российскую экономику. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российская экономика за восемь лет получит не менее 10 триллионов рублей частных инвестиций. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг 4 мая на стратегической сессии по развитию промышленности, добавив, что российские власти уже работают над привлечением инвестиций в приоритетные производства.

«Всего размер вложений за восемь лет должен составить не менее 10 трлн рублей, включая 2 трлн и более - уже в текущем», - сказал Мишустин, добавив, что в конце марта специально для этих целей запущен механизм кластерной инвестиционной платформы с долгосрочными кредитами по льготной ставке.

Кроме того, правительство продлило программу предоставления государственных гарантий на поддержку промышленности, увеличив объем средств на такие цели на треть, напомнил премьер-министр.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин обсудил ситуацию в экономике с главой Минэкономразвития Решетниковым. Глава государства отметил низкий показатель госдолга России.

Тем временем эксперт Forbes отметил, что российская экономика оказалась устойчивее, чем на Украине и в ЕС.

Напомним, экономист Сафонов предсказал увеличение зарплат простых работников и снижение сверхдоходов топ-менеджеров в 2023 году в России.