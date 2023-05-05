Российские ПВО за сутки сбили 14 украинских дронов

За сутки российские системы ПВО сбили 14 украинских дронов. Фото: REUTERS

За прошедшие сутки российские системы ПВО сбили 14 дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Беспилотники были сбиты над населенными пунктами Запорожской области, ДНР и ЛНР.

Сообщается также, что было перехвачено девять реактивных снарядов РСЗО HIMARS, «Смерч» и «Ураган».

Всего с начала спецоперации российские военные уничтожили 3949 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Тем временем командование воздушных сил Украины признало, что сбитый над Киевом в четверг 4 мая беспилотник оказался их собственным. Сообщается, что речь идет о беспилотном летательном аппарате Bayraktar TB2, управление которым было потеряно.

Ранее сообщалось, что в России разработали новый дрон «Упырь» для нанесения ударов в глубине фронта. Сообщается, что первая партия дронов уже прошла испытания в зоне боевых действий. При помощи дронов «Упырь» можно уничтожать бронетехнику противника на закрытых позициях, пресекать подвоз боеприпасов, личного состава и техники.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 мая 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.