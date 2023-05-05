Байден «заглянул» на совещание айтишников и напомнил об ответственности за обеспечение безопасности продуктов

Байден дал напутствие создателям искусственного интеллекта. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден напомнил разработчикам ИИ об ответственности за обеспечение безопасности своих продуктов. Об этом Байден сказал в четверг 4 мая на совещании вице-президента Камалы Харрис с представителями четырех ведущих IT-компаний. Пресс-релиз опубликован на сайте Белого дома, он доступен здесь.

Сообщается, что Байден «дал понять» разработчикам искусственного интеллекта о необходимости нивелировать риски «которые несет искусственный интеллект для частных лиц, общества и национальной безопасности». Речь идет не только о соблюдении прав человека и тайны частной жизни, но и о сохранении рабочих мест, подчеркнул Байден.

Ранее нейросеть ChatGPT рассказала, какие профессии заменит искусственный интеллект.

О том, как искусственный интеллект может уничтожить человечество, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем искусственный интеллект превратился в инструмент для развлечения: объясняем, как это произошло, здесь на KP.RU.