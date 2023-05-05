Автоэксперт Шапарин рассказал, какая фраза выведет из себя промышляющих подставами мошенников

Автоэксперт рассказал, как поступить в случае "автоподставы". Фото: Сергей ГАПОН

Предложение вызвать ГИБДД и оформить дорожно-транспортное происшествие может отпугнуть мошенников, промышляющих так называемыми «автоподставами». Об этом способе не стать жертвой злоумышленника рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«Если у вас есть страховка то автоподставщикам можно сказать простую фразу: «Вызываем ГИБДД, оформляем ДТП». Если такая фраза произнесена, любому мошеннику это не понравится», - цитирует Шапарина РИА Новости.

Эксперт напомнил, что цель автопоодставщиков – выманить у жертвы деньги, а в случае действий в «белом», правовом поле, проблемы с ними будут минимальными.

Мошенники часто обманывают автомобилистов при помощи самых вычурных способов. Так, в Москве аферисты выдавали себя за угонщиков авто и предлагали владельцам угнанных машин вернуть их за вознаграждение в то время, как в действительности к угонам не имели отношения.

В Самаре злоумышленники крепили на колесо автомобилей огромный замок, а потом требовали деньги за его снятие.

Пять распространенных афер в автосалонах Москвы здесь на KP.RU.