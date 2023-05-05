Что произошло в ночь на 5 мая

Российская авиация нанесла удар по пункту дислокации иностранных наемников ВСУ. Фото: Александр КОЦ

Российская авиация нанесла удар по пункту, где были сосредоточены иностранные инструкторы ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский. Речь идет о пункте временной дислокации в районе Лизуновки Черниговской области. Кроме иностранных инструкторов, там был сосредоточен личный состав, вооружение и военная техника 163 отдельного батальона 119 отдельной бригады украинской теробороны.

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