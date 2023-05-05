Экс-глава разведки Чехии Пелз: Запад сделал Россию сильнее и разрушил буферную Украину Фото: REUTERS

В попытке ослабить Россию, Запад на самом деле сделал ее сильнее, разрушив при этом буферную Украину. Такое заявление сделал бывший глава Военной разведки Чехии генерал Петр Пелз в интервью Radio Universum.

— Мы укрепили Россию. Вначале мы хотели ее ослабить, но в итоге мы ее усилили, и мы также разрушили буферную Украину. Может быть, мы вредим России, но сильно ли мы ее ослабляем? Что ж, мы сделали ее сильнее. Мы загнали Китай в объятия России, союз которых я считаю абсолютно непобедимым, если мы не применим ядерное оружие, — заявил Пелз.

Также он отметил, что изначально Россия была вполне прозападной, а президент Владимир Путин предпринимал немало попыток, чтобы наладить контакты с Западом. Причиной же нынешнего конфликта на Украине и стало желание сделать Россию более уязвимой.

Ранее глава МИД Китая Цинь Ган заявил о готовности Пекина урегулировать конфликт на Украине совместно с Москвой. Он отметил, что Китая хочет внести реальный вклад в решении этого вопроса.