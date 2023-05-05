Newsweek: энергетическая политика США на Украине готовит ее к новым конфликтам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Инвестирование Соединенных Штатов нефтегазовой структуры Украины готовят ее к новым конфликтам. Об этом заявил аналитик Майкл Шэнк в американском журнале Newsweek.

"Украинская инфраструктура в будущем, ее энергетические системы и застроенные среды готовят страну к новым конфликтам, нестабильности и перебоям в поставках", - отмечается в статье.

Шэнк считает, что США в своем стремлении построить большие централизованные системы из корыстных побуждений, делают Киев более уязвимым во многих аспектах, в том числе и энергетическом. Как пример аналитик привел подобную политику Соединенных Штатов в Ираке и Афганистане.

"Подходы Америки к спасению Украины и освобождению ее от российской зависимости укрепляют централизованную энергетическую систему. А именно это Украине и не нужно", - заключил автор.

США использует Украину как объект нещадной эксплуатации, такого мнения придерживается секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Также он заявил, что в планы Соединенных Штатов не входит сохранение Украины в качестве государства.