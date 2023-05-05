Восемь человек погибли и 13 пострадали в результате стрельбы в сербской общине Фото: Олег УКЛАДОВ

В сербской общине Младеновац произошла стрельба в результате которой погибли 8 человек, а еще 13 ранены. Минимум семи пострадавшим требуется срочная операция. Об этом инциденте сообщает местная газета «Блиц».

В убийстве подозревают 21-летнего мужчину, а причиной таких действий предположительно стала ссора с полицейским.

По предварительной информации, после ссоры с ровесником-полицейским, мужчина взял дома огнестрельное оружие и расправился со своим обидчиком и его сестрой. После этого он отправился в соседнее село Шепшин, в котором он и проживал. Там он продолжил стрельбу, а на данный момент он скрывается в этом населенном пункте.

В регионе уже объявлен план-перехват, для поимки опасного преступника задействованы более 600 сотрудников правопорядка и антитеррористическое подразделение. Глава МВД Сербии Братислав Гашич назвал этот инцидент терактом.

Это уже второй случай стрельбы в Сербии за несколько дней. Ранее стало известно о семикласснике, который открыл огонь в школе из пистолета своего отца. Его жертвами стали 9 человек, а позже удалось задержать 14-летнего подростка.