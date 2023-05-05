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НовостиПолитика5 мая 2023 6:50

Спикер парламента Молдавии Гросу обеспокоен русскоговорящими жителями Гагаузии

Политик считает, что жители Гагаузии должны говорить на родном языке
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Спикер парламента Молдавии Гросу обеспокоен русскоговорящими жителями Гагаузии

Спикер парламента Молдавии Гросу обеспокоен русскоговорящими жителями Гагаузии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Русскоговорящие жители Гагаузской автономии сильно обеспокоили председателя парламента Молдавии, лидера правящей партии "Действие и солидарность" Игоря Гросу. Об этом он сам заявил в эфире телеканала Vocea Basarabiei.

"В Гагаузии нам предстоит провести большую работу, многое нужно наверстать. Нам нужно помочь гагаузам, то есть создать для них необходимые условия и программы по изучению румынского, а также чтобы они изучали свой родной (гагаузский) язык, а не язык иностранного государства", - отметил политик.

Гробу также добавил, что необходимые решения и шаги займут достаточно времени, но "нет ничего невозможного".

В прошлом году представитель российского МИД Мария Захарова говорила о том, что в некоторых странах, например в США, Польше и странах Балтики, русскоязычное население подвергается травле.