Спикер парламента Молдавии Гросу обеспокоен русскоговорящими жителями Гагаузии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Русскоговорящие жители Гагаузской автономии сильно обеспокоили председателя парламента Молдавии, лидера правящей партии "Действие и солидарность" Игоря Гросу. Об этом он сам заявил в эфире телеканала Vocea Basarabiei.

"В Гагаузии нам предстоит провести большую работу, многое нужно наверстать. Нам нужно помочь гагаузам, то есть создать для них необходимые условия и программы по изучению румынского, а также чтобы они изучали свой родной (гагаузский) язык, а не язык иностранного государства", - отметил политик.

Гробу также добавил, что необходимые решения и шаги займут достаточно времени, но "нет ничего невозможного".

В прошлом году представитель российского МИД Мария Захарова говорила о том, что в некоторых странах, например в США, Польше и странах Балтики, русскоязычное население подвергается травле.