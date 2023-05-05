Небензя заявил, что США никогда не согласятся на перенос штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты никогда не согласятся на перенос штаб-квартиры организации объединенных наций из Нью-Йорка, а для этого необходима будет поддержка большинства стран-членов организации. Об этом заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.

— Чтобы это сделать, необходимо согласие как минимум двух третей стран-членов ООН. В силу целого ряда обстоятельств добиться такого количества поддерживающих перенос штаб-квартиры очень тяжело, — заявил Небензя.

Он добавил, что для самих американцев это не только престиж, но и одна из возможностей злоупотреблять своими обязанностями страны пребывания в организации. Безусловно, Штаты зарабатывают на этом и огромные деньги.

По самым скромным подсчетам, Нью-Йорк получает около пяти миллиардов долларов только от того, что именно тут расположена штаб-квартира ООН, и в этом городе живут дипломаты 193 стран.

Ранее Василий Небензя предсказал, что гегемония Запада и так называемый «мир по-американски» уже близится к закату. По его словам однополярный мир себя изжил, а русофобская политика Запада привела к глубокому кризису международных отношений.