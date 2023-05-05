Терапевт предупредил о самых вредных продуктах, которые "убивают" сердце Фото: Александр ГЛУЗ

Терапевт Павел Раменский назвал самые опасные продукты и вредные привычки, которые «убивают» сердце. Для самого главного органа вредно обилие жирной и соленой пищи, а еще ему вредит курение и малоподвижный образ жизни.

Отсутствие физических нагрузок серьезно повышает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. К тому же, малоподвижный образ жизни приводит к повышению давления.

- Жирная еда повышает уровень холестерина в крови. Соль повышает давление и также нарушает работу сердца, - говорит врач в беседе с NEWS.ru.

Если человек злоупотребляет алкоголем, напитками с кофе, то почки могут не справляться с нагрузкой.

Они отвечают за очищение крови от токсинов и отходов, а еще поддерживают баланс минералов и воды в организме. Перегружать этот орган не стоит, в противном случае могут начаться проблемы с давлением.

По данным ВОЗ, каждый год от болезней сердечно-сосудистой системы погибают более 17,5 миллиона людей.