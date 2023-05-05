Грузия вводит ограничения для легковых автомобилей на границе с Россией с 5 мая 2023 Фото: REUTERS

Грузия вводит ограничения для легковых автомобилей на границе с Россией на КПП «Верхний Ларс» с 5 мая 2023 года из-за проведения ремонтных работ останавливается въезд и выезд машин. Это связано со строительством нового въезда, а действовать ограничение будет месяц. Об этом стало известно из сообщения Службы доходов Грузии.

Временно весь поток автомобилей перенаправят на выезды для грузовых автомобилей, но не исключается и замедление пропуска потока.

Отмечается, что передвижение людей через границу никак не изменится и будет осуществляться в обычном режиме.

Таможенно-пропускной пункт «Казбеги — Верхний Ларс» на сегодня остается единственным действующим пунктом пропуска на границе России и Грузии.

Ранее KP.RU рассказывал об огромных пробках на КПП «Верхний Ларс», который образовались там в марте 2023 года из-за схода лавины. Некоторые люди стояли в пробке более десяти часов, а ее протяженность была свыше десяти километров.