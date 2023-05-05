Курс доллара упал ниже 77 рублей впервые с 31 марта 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По данным на 11:00, 5 пятого мая, курс доллара упал ниже 77 рублей и сейчас составляет 76,67 рубля. До такой отметки американская валюта упала впервые с 31 марта 2023 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс евро на этом фоне также заметно снизился и на сегодняшнее утро составляет 84,71 рубля.

В течение дня рубль может еще сильнее укрепить свои позиции, а также у крупных российских компаний фиксируется небольшой рост стоимости акций.

Ранее KP.RU рассказывал, что по словам финансового аналитика Михаила Беляева, курс доллара в мае будет не выше 81 рубля. Он не исключил, что продолжится укрепление рубля, но это будет зависеть от ряда факторов. Поскольку введения новых санкций не ожидается, то сильных колебаний курса ожидать не стоит.