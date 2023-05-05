Американская разведка опасается остановки производства чипов в Тайване в случае конфликта с Пекином Фото: REUTERS

В США допускают остановку производства полупроводников на Тайване в случае конфликта с Пекином. Мировая экономика в результате может терять до $1 трлн в год, заявила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс.

По ее словам, полупроводники тайваньского производителя чипов TSMC применяются практически во всех категориях электронных устройств в мире. Потенциальный конфликт может остановить производство на предприятиях TSMC, считает Хейнс.

"Это окажет глобальное финансовое влияние, которое составит от $600 млрд до $1 трлн в год в течение первых нескольких лет", - сказала она, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, сообщает ТАСС.

Также глава разведки уточнила, что "вторжение на Тайвань" и остановка производства негативно повлияют на ВВП Соединенных Штатов. Это, в случае блокировки производства чипов, отразится и на экономике КНР, добавила Хейнс.

Напомним, в прошлом году на авиабазе Суншань в столице Тайваня Тайбэе приземлился самолет со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Тогда Пекин неоднократно предупреждал, что не оставит такой визит без ответа.

Между тем, Эврил Хейнс прокомментировала и возможность применения Россией ядерного оружия в ходе специальной военной операции на Украине. Она заявила, что это крайне маловероятно.