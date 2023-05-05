Губернатор Бали предложил ввести квоты для иностранных туристов на 100 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Губернатор Бали Ваян Костер заявил, что готов ввести систему квот для иностранных туристов на ближайшие 100 лет. Таким способом он хочет уходить от массового туризма на остров. Слова политика приводит портал Detik.

Новая система будет требовать регистрации перед посещением Бали за год до визита, а также придется ждать своей очереди на въезд.

Одной из главных причин такого решения Костер назвал поведение иностранных туристов. Он добавил, что в последнее время участились случаи, когда они хулиганят и творят безобразия. Всего с начала года было депортировано около 100 туристов.

На данный момент идет обсуждение введения этих квот, а эффективность этого решения можно будет оценить уже позже.

Ранее KP.RU рассказывал, что двух россиян депортируют с Бали из-за танцев на местной святыне. Билеты им купили только на 12 мая, а до этого времени они будут находиться в центре для задержанных мигрантов.