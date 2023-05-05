Премьер Венгрии Орбан заявил, что в украинском конфликте не может быть победителей

Орбан заявил, что в конфликте на Украине не может быть победителей Фото: REUTERS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в конфликте на Украине не может быть победителей. Затягивание конфликта способствует только усугублению ситуации.

“Несмотря на высокие ставки, в этом конфликте будут только проигравшие. Страшная разруха, сироты, мертвые, калеки — их количество увеличивается день ото дня, кладбища потихоньку заполняются”, – заявил политик в эфире радио Kossuth.

Орбан считает, что Россия оказалась в неудобном положении: с одной стороны военная поддержка Киева деньгами и оружием союзников сильно осложнила победу Москвы, с другой стороны, Россия – огромная страна с ядерным оружием и не может проиграть в принципе.

Политик считает, что последним шансом для киевского режима будет предстоящее контрнаступление ВСУ. В МИД Украины и не скрывают, что Запад дает Киеву всего один шанс на успешное наступление, и в случае провала навяжут Зеленскому новый “Минск-3” и заставят идти на компромисс с Россией.

Американский военный аналитик Шон Белл также считает, что предстоящее наступление ВСУ может стать последней главой конфликта на Украине. Эксперт считает, что украинская армия “быстро выдохнется”, что на фоне слабеющей поддержки Запада приведет к поражению Киева.