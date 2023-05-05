Венгерский премьер Орбан заявил, что не верит в финансовую поддержку фермеров от Еврокомиссии Фото: REUTERS

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что не верит в финансовую поддержку фермеров Венгрии от Еврокомиссии. По его словам, в Брюсселе постоянно обещают денег, но не отдают их.

"В Брюсселе говорили, что выделят 100 миллионов евро на поддержку фермеров. Этому мы, конечно, не верим, потому что они обычно не говорят правды, когда речь идет о деньгах. Они обещают, а потом не отдают. Мне кажется, что из этих денег мы ничего не увидим, поскольку таким образом работает Брюссель", - приводит слова Орбана радио Kossuth.

Кроме того, Орбан считает, что ситуация с сельхозпродуктами Украины в Центральной Европе говорит о том, что "всегда нужно рассчитывать на свои силы" при защите помощи интересов и не ждать помощи извне.

Ранее Орбан говорил о том, что Запад начал терять позиции в экономике и демографии, поскольку он является конкурентоспособным только в военном отношении. Такое, по его мнению, может привести к новым конфликтам.