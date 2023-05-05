Психолог дала советы, как быстро и легко засыпать Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Психолог Евгения Пименова в беседе с NEWS.ru дала советы, как быстро и легко засыпать, рекомендуя, что за час-два до сна перестать пользоваться гаджетами, а также смотреть сериалы и принимать пищу.

«Не смотрите сериалы, если уже почувствовали сонливость, позже уснуть будет еще тяжелее. Выработайте привычку ложиться спать в одно и то же время. За час-два до сна пройдитесь по улице, не используйте гаджеты и не объедайтесь», - заявила специалист, указав на необходимость наладить режим сна и бодрствования.

Как уточнила эксперт многие продукты могут вызвать стимулирующее действие, что в итоге не даст организму настроиться на сон. В особенности она обратила внимание на сладкую и жирную пищу, отметив, что стоит исключить даже сладкий чай.

Пименова также рекомендовала исключить перед сном интеллектуальные или физические нагрузки, уделив предпочтение прогулка, которая помогает справиться с тревожными мыслями. Эксперт отметила, что свежий воздух активизирует кислородный обмен, а также улучшает питание мозга.

Кроме того, специалист посоветовала «создать ритуалы перед сном». «Вы можете подобрать их специально для себя, то, что подойдет только вам. Свечи, теплая ванна, книга, спокойная музыка, медитация, что-то, что, во-первых, будет вас расслаблять, а во-вторых, со временем станет сигналом для вашей психики для отхода ко сну», - уточнила она.