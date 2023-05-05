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НовостиВ мире5 мая 2023 9:59

Пользователи Twitter раскритиковали Зеленского за слова о "плохих новостях" для россиян

Пользователи считают, что Зеленский должен заключить мирный договор
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Пользователи Twitter раскритиковали Зеленского за слова о "плохих новостях" для россиян

Пользователи Twitter раскритиковали Зеленского за слова о "плохих новостях" для россиян

Фото: REUTERS

В Twitter пользователи осудили слова президента Украины Владимира Зеленского. Он говорил о том, что россиянам нужно готовиться к "плохим новостям" из-за его недавних международных поездок.

В комментариях читатели писали о том, что украинскому президенту не мешало бы заключить мирный договор.

"Зеленский такими действиями показал свое истинное лицо", - подчеркнул один пользователь

"Он показывает свое истинное лицо!", - добавил другой.

Напомним, сайт KP.RU писал о том, что украинский президент во время визита в Нидерланды посетил Международный уголовный суд (МУС) и встретиться с главами МИД и Минобороны. До этого Зеленский отправился с официальным визитом в Финляндию. Поездка носила чисто символический характер, говорил доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.