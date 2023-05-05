Федеральный образовательный центр «Сириус» поможет развитию талантов детей и молодежи КуZбасса

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Во время рабочей поездки Сергей Цивилев встретился с руководителем Фонда «Талант и успех» Еленой Шмелевой и познакомился с работой лабораторий и Парка науки и искусств.

«Мы в КуZбассе поддерживаем все научные и творческие инициативы нашей молодежи, создаем условия для новейших научных разработок и исследований. Для развития региона нам нужны новые идеи во всех отраслях экономики и промышленности. КуZбассу необходимо готовить квалифицированные кадры, поэтому мы стремимся сотрудничать с лучшими образовательными центрами», – сказал Сергей Цивилев во время встречи с Еленой Шмелевой.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в продвижении образовательных и исследовательских программ. Достигнуты договоренности, что федеральный образовательный центр «Сириус» будет участвовать в развитии системы выявления, поддержки, совершенствовании способностей, талантов у детей и молодежи в Сибири и КуZбассе.

Елена Шмелева отметила, что у КуZбасса, как у производственного, научно-образовательного центра огромный потенциал и перспективы развития, а также большое количество реализованных проектов по поддержке талантливых детей и молодежи.

«Мы обсуждаем проектные и профильные программы, чтобы и университет «Сириус», и IT-колледж, и лицей «Сириус» создавали все больше программ, в том числе для повышения квалификации педагогов, которые смогут дать нашим школьникам такую среду, в которой они будут выбирать приоритеты, заложенные в Стратегии научно-технологического развития России», – подчеркнула Елена Шмелева.

12 июня в селе Елыкаево Кемеровского округа откроется новая площадка Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Сириус. КуZбасс» с круглосуточным и круглогодичным пребыванием. В рамках открытия пройдет внеочередное заседание Попечительского совета Центра. Его почетным членом станет Елена Шмелева.

НАША СПРАВКА

Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Сириус. КуZбасс» создан по модели ОЦ «Сириус» в 2019 году в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». Работу регионального центра «Сириус. КуZбасс» координирует и направляет Попечительский совет, который возглавляет Сергей Цивилев.