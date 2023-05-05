China Daily: отказ Китая от доллара грозит серьезными последствиями для США

Китай может нанести серьезный удар по США отказом от американской валюты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Издание China Daily отметило, что рост государственного долга США, нестабильность курса доллара и неопределенность в вопросе процентных ставок в Соединенных Штатах привели к утрате доверия к доллару во многих странах.

“Аргентина объявила, что прекратит расчеты в этой валюте при оплате импорта из Китая и будет использовать юань. Россия, Бразилия, Франция и некоторые страны-члены АСЕАН уже приняли решение использовать юань и свои валюты для расчетов в торговле с Китаем”, – отметили авторы статьи.

Также в издании отметили, что Китай может серьезно ударить по Вашингтону отказом от американской валюты. По словам авторов статьи, объем экспорта Китая в США уже стал ниже, чем в остальные страны, что является признаком установления нового торгового порядка. При сохранении текущих тенденций, статус США на мировой торговой арене еще больше ослабнет.

Напомним, уже в конце прошлого года старший научный сотрудник Кристиан Уитон в колонке для The National Interest отмечал, что доминирование доллара в мире будет слабеть, поскольку все больше стран выражают недовольство влиянием США.

Бывший президент США Дональд Трамп также считает, что США находятся в упадке больше не могут задавать мировые стандарты. Тем временем в администрации Белого дома уже обсуждают риски возможного дефолта, который в Минфине ожидают к 1 июня, если парламентарии не согласуют повышение лимита заимствований.