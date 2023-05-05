Захарова прокомментировала снос памятника Благодарности Красной армии в Польше Фото: REUTERS

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала снос памятника Благодарности Красной армии в Польше.

По информации представителя МИД, в прямом эфире в Польше снесли памятник на месте захоронения 500 солдат 1-го Украинского фронта.

«С этого дня они официально являются «неблагодарными»,- заявила Захарова в своем телеграмм-канале.

Стоит отметить, что в прошлом году власти Латвии также приняли решение о сносе монумента советским солдатам - освободителям Латвии и латвийской столицы от нацистов. Он простоял 37 лет и после распада СССР стал особым местом для русскоязычных жителей республики, которые не желали предавать память о бойцах с нацизмом.

А в конце апреля 2023 года власти Польши прибыли к зданию школы при российском посольстве в Варшаве в сопровождении полиции. В присутствии дипломатов РФ поляки взломали калитку и заблокировали школу. Позже власти Польши потребовали от сотрудников школы при российском посольстве в Варшаве покинуть здание.

В связи с этим МИД России выразило протест временному поверенному в делах Польши в РФ Яцеку Щлядевскому. Кроме того, российская сторона сообщила, что действия польских властей стали очередным звеном в проводимой Варшавой политике, направленной на попытки досадить РФ.