В Амурской области впервые пройдут Дальневосточные игры боевых искусств

Фото: www.amurobl.ru

Дальневосточные игры боевых искусств по 14 видам спорта сегодня впервые стартовали в Благовещенске. Соревнования посвящены 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В поединках принимают участие более полутора тысяч спортсменов из 8 регионов Дальневосточного федерального округа. Победители турнира выступят на Всероссийских играх.

«Дальневосточные игры боевых искусств - значимое событие в жизни спортсменов всего Дальнего Востока. Турнир объединил на одной площадке 1500 спортсменов из Приморского, Хабаровского и Забайкальского краев, Амурской, Еврейской и Сахалинской областей, Республик Бурятия и Якутии. У нас в регионе единоборствами занимаются более 20 тысяч человек. Сегодняшний турнир особенный – он посвящен 78-летию Победы в Великой Отечественной войне. Нам очень важно сохранить память об этой войне, чтобы дети помнили правду о ней», - сказал Василий Орлов.

Зрители состязаний увидят поединки по джиу-джитсу, всестилевому карате, айкидо, ушу, кендо, кикбоксингу, тайскому боксу, рукопашному бою, самбо и другим. В гала-финалах за победу поборются 28 лучших в своих видах единоборств спортсменов.

Общекомандный результат среди субъектов Дальневосточного округа будет подведен по итогам выступлений каждого из участников соревнований.

Фото: www.amurobl.ru

КСТАТИ

Накануне Дня Победы единоборцы примут участие во Всероссийской патриотической акции «Эстафета побед». 7 мая они спортсмены пробегут по центральной улице Благовещенска дистанцию в 1418 метров. Столько дней продолжалась Великая Отечественная война.