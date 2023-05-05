"Калашников" начал поставлять российской армии новые комплекты обмундирования. Фото: kalashnikovgroup

Компания "Триада-ТКО", входящая в концерн "Калашников" запустила поставки комплекта первого обмундирования, разработанного совместно с Минобороны России и предназначенного для всесезонного ношения. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

Как стало известно из сообщения, в первую поставку вошли несколько десятков тысяч летних и защищенных от ветра и влаги комплектов костюмов и фуражек. В состав комплекта входят: нательное термобелье и кофта на флисе, демисезонный костюм, влаговетрозащитный, утепленный и летний костюмы, летняя фуражка, демисезонная шапка и зимний шарф.

Также в концерне уточнили, что комплекты были разработаны компанией совместно с экспертами вещевого управления департамента ресурсного обеспечения МО РФ.

Между тем, в конце апреля 2023 года в Ижевске на концерне "Калашников" началось перевооружение производства. На новое оборудование из госбюджета выделят субсидию.