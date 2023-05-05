Президент Сербии Вучич после ЧП со стрельбой заявил о планах разоружить страну

Вучич распорядился в разы сократить количество граждан с разрешением на оружие Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти страны планируют “практически разоружить Сербию”, в несколько раз сократив число разрешений на оружие.

“МВД должно срочно подготовить изменения к закону об оружии и боеприпасах, которыми бы были ужесточены условия хранения и ношения короткоствольного оружия. Для тех, кто не выполнит ужесточенные условия, будет предусмотрен обязательный откуп оружия”, – заявил глава Сербии.

В рамках разоружения планируется провести ревизию оружия у около 400 тысяч граждан. В конечном итоге планируется оставить не более 30-40 тысяч единиц оружия. Всего, с учетом охотничьего оружия, в Сербии с населением 6,5 миллиона человек зарегистрировано 765 тысяч единиц огнестрельного оружия.

Напомним, в сербской общине Младеновац произошла стрельба, в результате которой погибли 8 человек, а еще 13 ранены. Минимум семи пострадавшим потребовалась срочная операция. Стрельбу устроил 21-летний мужчина после ссоры с полицейским, которого он убил вместе с его сестрой и сбежал в соседнее село Шепшин.