В Москве состоялись плановые учения по ликвидации пожара в высотном здании

Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства г. Москвы

Сегодня, 5 мая, в одной из высоток в центре Москвы состоялись плановые пожарно-тактические учения по ликвидации возгорания. Как сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, пожарные и спасатели совместно с городскими службами отработали действия по локализации и тушению огня.

«Учения провели в строящемся сооружении высотой более 130 метров, - уточнил заммэра. - В практической части были задействованы свыше 350 человек и более 100 единиц специализированной техники, в том числе телескопические подъемники и установки пожаротушения».

Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства г. Москвы

По его словам, в столице сегодня расположено немало высотных сооружений. К тому же их окружает плотная городская застройка. Для таких зданий нужен определенный алгоритм аварийно-спасательных работ при чрезвычайных ситуациях. Во время учений специалисты отработали не только действия по оперативной локализации и ликвидации пожара, но и эвакуацию людей, поиск пострадавших, организацию аварийно-восстановительных работ.

«Не оставили без внимания и вопросы обеспечения охраны общественного порядка и регулирования дорожного движения при ликвидации последствий ЧС», - добавил Бирюков.

Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства г. Москвы

Напомним, подобные тренировки оперативные службы проводят постоянно в разных местах города. Ежегодно их насчитывается до шестидесяти. Благодаря учениям ответственные ведомства сохраняют готовность к любым чрезвычайным происшествиям. Параллельно проводятся постоянные испытания новейшего оборудования и техники.