Экс-президент США Клинтон заявил, что еще в 2011 году считал спецоперацию вопросом времени Фото: EAST NEWS

Бывший президент Соединенных Штатов Билл Клинтон заявил, что еще в 2011 году считал проведение спецоперации на Украине «лишь вопросом времени». Такие выводы он сделал после встречи с Владимиром Путиным в Давосе. Его слова приводит газета Financial.

В ходе разговора с Путиным в Давосе, он заявил ему, что не поддерживает Будапештский меморандум, который подразумевает отказ Украины от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности.

Именно после этого он и понял, что проведение специальной военной операции на Украине неизбежно, однако он не уточнил, о каких именно положениях документа говорил Владимир Путин.

Ранее депутат Александр Бородай заявил, что отражение украинского контрнаступления не станет окончанием СВО. Спецоперация закончится только тогда, когда все цели, поставленные Владимиром Путиным, будут полностью выполнены.