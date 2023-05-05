Стоматолог Жучковская предупредила об опасности кариеса на молочных зубах у детей Фото: pixabay.com

Детский стоматолог Юлия Жучковская в беседе с РИАМО напомнила о важности правильного ухода за молочными зубами детей, отметив, что от состояния молочных зубов зависит здоровье постоянных зубов.

«Временные зубы влияют на формирование правильного прикуса, если не ухаживать за молочными зубами и не лечить их своевременно, то ребёнок может потерять молочный зуб раньше, чем он должен меняться, из-за осложнённого кариеса», - заявила эксперт.

Жучковская отметила, что ранняя потеря молочного зуба у ребенка вызовет снижение жевательной эффективности, а также дополнительную нагрузку на соседние зубы. Кроме того, по ее словам, необходимо с раннего детства сформировать у ребенка привычку ухаживать за полостью рта.

Стоматолог-ортодонт Андрей Жук Специалист заявил, что кариес является патологическим процессом, который возникает в твердых тканях зуба из-за микробов. Как сообщал «Пятый канал», эксперт отметил, что в отдельной группе риска находятся маленькие дети, поскольку у них не сформировалась собственная микрофлора рта.

Стоматолог-терапевт Надежда Афанасьева также предупредила, что у детей ситуация с состоянием зубов крайне изменчива, поскольку морфология совсем не такая, как у взрослых. Как писал Life.ru, специалист заявила, что в молочных зубах, как и в недавно появившихся постоянных, процессы развиваются очень быстро и кариес может появиться уже в течение месяца.