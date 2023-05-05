В ООН заявили, что встреча высокого уровня по зерновой сделке пройдет в Стамбуле на следующей неделе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель официального представителя генерального секретаря Организации объединенных наций Фархан Хак в пятницу, 5 мая, анонсировал переговоры высокого уровня по зерновой сделке. По его словам, они пройдут на следующей неделе в Стамбуле.

«Представители ООН примут сегодня участие в техническом заседании, созванном по инициативе Турции для подготовки ко встрече высокого уровня, которая пройдет в Стамбуле на следующей неделе», - цитирует Хака ТАСС.

По его словам, в ОНН ждут, что в рамках переговоров пройдут «конструктивные и откровенные дискуссии» для того, чтобы были преодолены все трудности на пути к полному выполнению инициативы.

Как писал сайт KP.RU, ранее Минобороны Турции сообщило, что 5 мая переговоры по зерновой сделке пройдут на техническом уровне.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также поясняла, что сроки проведения переговоров высокого уровня окончательно не утверждены, но они прорабатываются. В то же время, по ее словам, рабочие контакты представителей России, Турции, Украины, а также ООН в Совместном координационном центре в Стамбуле проходят постоянно.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что поводы для оптимизма по вопросам продления зерновой сделки являются весьма скромными, но РФ надеется на выполнение всех условий договора.