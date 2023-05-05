Лавров: Москва и Нью-Дели обсуждают проблему отсутствия взаиморасчетов в рупиях Фото: ТАСС

Россия и Индия говорят о проблеме взаиморасчетов в рупиях. Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, сейчас страны обсуждают вопрос о том, как перевести принадлежащие России рупии в другую валюту.

К министру иностранных дел России с вопросом обратился индийский журналист, Он просил высказаться по теме о том, что переговоры о переходе на взаиморасчёты в национальных валютах между Москвой и Нью-Дели приостановлены.

"Что касается рупий - это проблема, поскольку мы накопили миллиарды рупий на счетах в банках Индии. Нам нужно из использовать, однако рупии должны быть конвертированы в другие валюты. На данный момент вопрос обсуждается", - заявил Лавров в ходе пресс-конференции.

Напомним, 4 мая глава российского МИД Сергей Лавров прибыл на Гоа на заседание глав дипломатических ведомств ШОС (Шанхайской организации сотрудничества).

Напомним, Reuters со ссылкой на индийских чиновников и другие источники писал о том, что попытки организовать расчеты между Россией и Индией в рупиях приостановлены.