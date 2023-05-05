Джулиан Ассанж попросил короля Британии Карла III навестить его в тюрьме Фото: REUTERS

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж написал письмо королю Великобритании Карлу III с просьбой навестить его в тюрьме. Эту информацию подтвердила супруга Ассанжа Стелла.

«Я могу подтвердить это», – написала женщина в Twitter, комментируя сообщение о том, что ее муж отправил британскому монарху письмо с просьбой посетить его.

Напомним, в декабре прошлого года Верховный суд Великобритании принял решение не удовлетворять апелляцию основателя Ассанжа на решение об экстрадиции в США. На данный момент вопрос о выдаче Ассанжа американским властям находится на рассмотрении в Министерстве внутренних дел королевства.

До этого Высокий суд Лондона поддержал просьбу Вашингтона об экстрадиции австралийского журналистам. В США Ассанжа ожидает огромный тюремный срок (до 175 лет) за опубликованные им сверхсекретные данные о ходе войны в Ираке и Афганистане, проливающие свет на истинные, но неофициальные действия Пентагона и Госдепартамента.