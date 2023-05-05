WSJ: Американцы в России чувствуют себя как дома и не стремятся уезжать

Некоторые граждане США не хотят возвращаться на родину, так как чувствуют себя "как дома" в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Издание Wall Street Journal рассказало, что некоторые граждане США, проживающие в России, отказываются уезжать из нее, несмотря на призывы американских властей. По их словам, здесь они чувствуют себя в безопасности и “как дома”.

“Некоторые граждане США сказали, что они изменили свое поведение, чтобы избежать риска последствий... Однако другие были непреклонны в том, что они остаются в стране, потому что чувствуют себя тут в безопасности и как дома”, – пишут авторы статьи.

Также в статье отмечено, что комфортно себя чувствуют многие опрошенные американцы, однако они избегают разговоров о конфликте на Украине и публичных разговоров на английском. Также издание поделилось словами некоторых опрошенных американцев.

“Я родился в Америке в 1974 году, и меня воспитали с верой в то, что Россия - это плохое место, где живут плохие парни. Но сейчас я чувствую прямо противоположное. Она во многом похожа на Запад, а в чем-то даже лучше”, – рассказал изданию Джозеф Роуз, переехавший в Россию из Флориды.

Сайт KP.RU тоже рассказывал, что огромное количество американцев желает переехать в Россию, но сталкиваются с бюрократическими сложностями.