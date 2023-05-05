Фитнес тренер Пахомов дал советы, как с пользой для здоровья провести отдых на даче

Фитнес‑тренер дал советы, как с пользой для здоровья провести отдых на даче Фото: Александр ГЛУЗ

Фитнес-тренер Станислав Пахомов в беседе с РИАМО назвал работа на дачном участке хорошим способом провести время на свежем воздухе, а также укрепить мышцы, улучшить физическую форму, координацию движений, и повысить настроение, отметив, что в первую очередь, это относится к людям, которые ведут преимущественно сидячий образ жизни.

Пахомов подчеркнул, что для безопасного выполнения физической работы на даче необходимо сохранять правильную осанку. «Не сутулиться и контролировать тонус спины. Резкие движения или резкие разгибания могут быть опасными, поэтому необходимо выполнять эти действия медленно и на выдохе», - посоветовал специалист.

Тренер также рекомендовал не ограничиваться только работой на даче, а разнообразить физическую активность прогулкой, ездой на велосипеде, игрой в волейбол и другими видами активного отдыха.

Ранее «Известия» представили результаты опроса, в котором россияне рассказали о даче своей мечты большинство респондентов (66%) сообщили, что на идеальной даче должно быть место для барбекю.

Тем временем врач-терапевт, диетолог Филипп Кузьменко предупредил об опасности отравиться на пикник на дачу. Как писал RT, эксперт отметил, что такие продукты, как майонез, кефир, а также творожные кондитерские изделия, необходимо съедать в первую очередь, поскольку они очень быстро портятся.