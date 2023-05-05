Названы способы снизить повышенный уровень холестерина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Ольга Молчанова в беседе с «Газетой.Ru» назвала способы снизить повышенный уровень холестерина.

Молчанова отметила, что при высоком уровне холестерина необходима диета с ограничением потребления мяса, в особенности жирного, а повторный анализ на уровень холестерина можно сдать спустя 3-6 месяцев для проверки эффективности диеты.

Специалист также посоветовала добавить к диете и физические нагрузки. По ее словам, утренней зарядке необходимо уделять хотя бы 10 минут, а также можно заняться дополнительной активностью, но учитывая свою физическую выносливость.

«Кроме того, нагрузки должны приносить удовольствие. Сейчас, в хорошую погоду, отличным вариантом могут стать езда на велосипеде, пробежки, прогулки хотя бы по полчаса в день», - заявила она, рекомендуя ориентироваться и на количество шагов, которое должно быть около 6–10 тысяч шагов

Однако, эксперт отметила, что порой диета и физические упражнения не помогают, и тогда пациентам назначают препараты, такие как статины. Тем не менее, как подчеркнула Молчанова, даже в этом случае не стоит отказываться от диеты и физических нагрузок.

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев назвал опасным для здоровья пережаренный свиной шашлык. Как писали «Известия», врач отмтеил, что сам по себе свиной шашлык содержит много тугоплавных жиров, существенно повышающий уровень холестерина.

Тем временем, китайские ученые выяснили, что уровень холестерина в крови повышает грязный воздух. Как сообщал Life.ru, согласно исследованию Центра по контролю и профилактике заболеваний в Цзянсу, даже при слабом воздействии влияние оказывают твердые частицы класса PM2.5.