На Синявинских высотах посадили 400 сосен в виде слова «ИСКРА»

Фото: lenobl.ru

В создании геоглифа из полутораметровых сосен, который видно с высоты птичьего полета, приняли участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, представители некоммерческих организаций региона, ветеранского сообщества и местные жители.

«В этом году мы совместили Всероссийскую акцию «Сад памяти» с еще одной региональной инициативой, которую проводят наши волонтеры на грант губернатора Ленинградкой области, — это посадка деревьев в форме геоглифа. Мы высадили деревья, которые посвящены операции «Искра». Думаю, когда сад разрастется, то это будет видно с большой высоты. Мы используем наши ленинградские саженцы из Сосновского питомника. Считаю, что такие акции должны быть ежегодными. У нас в Ленинградской области много памятных мест», — сказал Александр Дрозденко.

Во время битвы за Ленинград в 1941-1943 годах на Синявинских высотах шли ожесточенные и кровопролитные бои с целью прорыва блокады города. Роща-геоглиф станет живым памятником подвигу ленинградцев в годы Великой Отечественной войны.

Со временем достопримечательность станет еще одной точкой туристического маршрута, связанного прорывом с блокады Ленинграда.