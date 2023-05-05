Сценарист фильма «Битва за Севастополь» Корин погиб в зоне спецоперации под Артемовском Фото; соцсети

Один из сценаристов фильма «Битва за Севастополь» Леонид Корин погиб в зоне специальной военной операции, сообщил представитель силовых структур ДНР.

Как передает ТАСС, сценарист принимал участие в боях за Артемовск Донецкой народной республики. Он пошел в зону СВО в качестве добровольца.

Леонид Корин, кроме «Битвы за Севастополь» принимал участие в создании сценариев к киноленте «Лёд», а также сериалам «Последний мент» и «Литейный».

Напомним, в конце апреля в зоне спецоперации на Украине погиб депутат Верховного совета Республики Хакасия Дмитрий Иванов.

В конце прошлого года в зоне СВО погиб член Совета депутатов Решетовского сельсовета Новосибирской области Сергей Голиков.

В начала марта в ходе проведения специальной военной операции погиб уроженец Самарской области, бывший депутат Денис Штейн, входивший в совет депутатов Советского района Самары.