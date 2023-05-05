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НовостиВ мире5 мая 2023 13:21

Вучич назвал «нападением на всю страну» стрельбу в сербской общине Младеновац

Устроивший стрельбу никогда не выйдет из тюрьмы, пообещал политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Вучич назвал «нападением на всю страну» стрельбу в сербской общине Младеновац

Вучич назвал «нападением на всю страну» стрельбу в сербской общине Младеновац

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стрельба в сербской общине Младеновац, в ходе которой погибли восемь человек, стало «нападением на всю страну», считает президент балканской республики Александар Вучич.

«Повторное массовое преступное нападение, после стрельбы в наших детей, на каждого, кто случайно оказался. Это нападение на всю страну», – заявил политик, обращаясь к населению Сербии.

По словам Вучича, устроивший стрельбу в общине Младеновац «никогда не выйдет из тюрьмы» и не увидит «белого света».

Напомним, стрельба в Младеноваце произошла в пятницу, 5 мая. В результате погибли восемь человек, еще 13 были ранены. Минимум семи пострадавшим требуется срочная операция.

В убийстве подозревают 21-летнего мужчину, причиной вооруженного нападения, предположительно, стала ссора с полицейским. По предварительной информации, после нее мужчина взял дома огнестрельное оружие и расправился со своим обидчиком и его сестрой. После этого он отправился в соседнее село Шепшин, где продолжил стрельбу.