Вучич назвал «нападением на всю страну» стрельбу в сербской общине Младеновац Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стрельба в сербской общине Младеновац, в ходе которой погибли восемь человек, стало «нападением на всю страну», считает президент балканской республики Александар Вучич.

«Повторное массовое преступное нападение, после стрельбы в наших детей, на каждого, кто случайно оказался. Это нападение на всю страну», – заявил политик, обращаясь к населению Сербии.

По словам Вучича, устроивший стрельбу в общине Младеновац «никогда не выйдет из тюрьмы» и не увидит «белого света».

Напомним, стрельба в Младеноваце произошла в пятницу, 5 мая. В результате погибли восемь человек, еще 13 были ранены. Минимум семи пострадавшим требуется срочная операция.

В убийстве подозревают 21-летнего мужчину, причиной вооруженного нападения, предположительно, стала ссора с полицейским. По предварительной информации, после нее мужчина взял дома огнестрельное оружие и расправился со своим обидчиком и его сестрой. После этого он отправился в соседнее село Шепшин, где продолжил стрельбу.