Синоптик назвал причину резкого похолодания в Москве Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Температура в Москве и Московской области в четверг, 4 мая, опустилась ниже нормы на четыре градуса, а в субботу и воскресенье, 6 и 7 мая, ожидается на семь - восемь градусов ниже средних многолетних значений. Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с Lenta.ru заявил, что похолодание ожидается из-за прихода генетически холодных воздушных масс с севера.

«Даже из литературы мы знаем, что майская погода очень изменчива, что часто и резко меняет свое направление ветер. Так и в этот раз, в столичный регион придут воздушные массы севера, из-за генетически холодного воздуха погода в центре европейской России переменится», - отметил специалист.

Как сообщается, ночью в субботу и воскресенье, 6 и 7 мая, ожидаются заморозки до минус градусов, а также дождь, мокрый снег и снег. Однако, как отметил Вильфанд, ко вторнику, 9 мая к Москве приблизится антициклон, поэтому существенных осадков не ожидается.

Ранее Вильфанд, как сообщал «360», заявил, что холод в субботу, 6 мая, может побить абсолютный рекорд за всю историю метеонаблюдений.

Тем временем, уже в пятницу, 5 мая, в Московской области выпал снег. Как сообщали «Известия», осадки наблюдались в Клину, Дубне и Дмитрове.