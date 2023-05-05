Власти Запорожья временно переселят жителей 18 населенных пунктов из-за обстрелов ВСУ Фото: REUTERS

Власти Запорожской области решили временно переселить жителей 18 населенных пунктов в связи с обстрелами Вооруженных сил Украины, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий.

«За последние несколько дней противник усилил обстрелы населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения. В связи с этим принято решение убрать детей с родителями, пожилых людей, инвалидов, пациентов лечебных учреждений от огневого воздействия противника и переместить вглубь области», – написал он в Telegram.

Врио главы Запорожской области отметил, что нельзя рисковать безопасностью людей, поэтому будут обеспечены средства для организованного выезда, единовременные выплаты, размещение и питание. При этом школьники старших классов продолжат обучение школах, чтобы закончить учебный год, дети младших возрастов отправятся на отдых в детские лагеря. Балицкий подчеркнул, что это вынужденная мера.

Напомним, в среду, 3 мая, ВСУ атаковали российские позиции в Запорожской области южнее Орехова.

Как писал сайт KP.RU, ВСУ накапливают подразделения на передовой для возможного проведения контрнаступления в Запорожской области.