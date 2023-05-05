Названы главные ошибки при поездках на Бали Фото: REUTERS

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Lenta.ru предупредил российских граждан о главных ошибках при поездках на Бали, отметив, что основными причинами для депортации с острова являются незаконная работа, а также нарушение правил вождения

«При соблюдении минимума требований никаких проблем не возникнет. Специально никто за россиянами там не охотится и не преследует. Те проблемы, о которых появляется информация, в равной степени касаются и представителей других государств», - уточнил эксперт.

Однако Барзыкин отметил, что санкции, которые предъявляются за нарушение традиционных норм, могут быть значительнее суровее в иных странах. По его словам, никаких проблем не возникнет, если «вести себя адекватно».

Ранее Отделение министерства юстиции и прав человека на Бали развесило рекламные щиты с надписями на русском языке. Как сообщал «360», на щитах было написано, что на острове приветствуют «всех иностранных туристов», однако отмечалось, что туристам «запрещена работа на какую-либо работу в Индонезии».

Тем временем губернатор Бали Ваян Костер предложил ввести квоты для иностранных туристов. Как передавал «Пятый канал», глава острова заявил, что массовый туризм они больше не приветствуют.