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НовостиЭкономика5 мая 2023 13:52

Экономист назвал способную обогнать доллар по популярности валюту

Экономист Беляев заявил, что заменить доллар может только юань
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Экономист назвал способную обогнать доллар по популярности валюту

Экономист назвал способную обогнать доллар по популярности валюту

Фото: REUTERS

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с Lenta.ru заявил, что заменить доллар в серьезном объеме на мировом рынке способен только юань, указав также на необходимость исходить из того, что все валюты связаны с общеэкономическими проблемами.

«Доллар почему популярен? Потому что Америка до сих пор занимает серьезное место на мировой арене как производитель и как торговый агент. Поэтому доллар и нужен большинству стран. Потому что они так или иначе поддерживают торговые отношения с Америкой», - заявил он.

По его словам, на сегодняшний день доллар постепенно выжимается с главных позиций. «Кроме юаня вряд ли что-то сможет заменить американскую валюту», - отметил он, отметив, что все остальные валюты представляют менее значимые экономики.

Как писал RT, вице-президент по развитию бизнеса в Европе и СНГ корпорации Unex, независимый директор Росимущества Алексей Улитенко предположил, что новые цифровые активы, которые появятся через 12-17 лет, смогут заменить доллар и евро.

Тем временем экономический обозреватель Вячеслав Абрамов в беседе с ФАН заявил, что вероятность краха доллара на горизонте десяти лет стремится к нулю.