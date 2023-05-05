Экономист назвал способную обогнать доллар по популярности валюту Фото: REUTERS

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с Lenta.ru заявил, что заменить доллар в серьезном объеме на мировом рынке способен только юань, указав также на необходимость исходить из того, что все валюты связаны с общеэкономическими проблемами.

«Доллар почему популярен? Потому что Америка до сих пор занимает серьезное место на мировой арене как производитель и как торговый агент. Поэтому доллар и нужен большинству стран. Потому что они так или иначе поддерживают торговые отношения с Америкой», - заявил он.

По его словам, на сегодняшний день доллар постепенно выжимается с главных позиций. «Кроме юаня вряд ли что-то сможет заменить американскую валюту», - отметил он, отметив, что все остальные валюты представляют менее значимые экономики.

Как писал RT, вице-президент по развитию бизнеса в Европе и СНГ корпорации Unex, независимый директор Росимущества Алексей Улитенко предположил, что новые цифровые активы, которые появятся через 12-17 лет, смогут заменить доллар и евро.

Тем временем экономический обозреватель Вячеслав Абрамов в беседе с ФАН заявил, что вероятность краха доллара на горизонте десяти лет стремится к нулю.