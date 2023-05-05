Песков заявил, что традиционного приема в День Победы в Кремле не будет Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в пятницу, 5 мая, сообщил, что в этом году традиционный прием в Кремле не запланирован. Такое заявление он сделал в беседе с РИА Новости.

Прием для руководителей делегаций иностранных государств, которые прибывали в Москву на Парад Победы, обычно проходил в Большом Кремлевском дворце.

Кроме того, 9 мая российский лидер проводил встречу с ветеранами Великой Отечественной войны.

Напомним, Путин в пятницу, 5 мая, провел телефонные переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. В рамках разговора глава российского государства пригласил Рахмона принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных годовщине Дня Победы в Москве.

О том, как в России пройдет празднование Дня Победы недавно рассказывал сайт KP.RU. Центральным мероприятием станет военный парад. Он пройдет в 28 городах РФ.