Боррель признал, что страны ЕС хотели бы прекратить финансирование Украины Фото: REUTERS

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны Европы с радостью направили бы бюджетные деньги на социальную политику внутри своих стран, но вынуждены тратить их на помощь Украине.

“Евросоюз хотел бы тратить свои деньги на благосостояние граждан, на больницы и школы, но у ЕС нет выбора”, – заявил глава дипломатии ЕС на экспертной конференции о состоянии Евросоюза во Флоренции.

Боррель отметил, что власти Украины не видят условий для дипломатического решения конфликта, поэтому Евросоюз продолжит поставлять военную помощь ВСУ, иначе Киев проиграет.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что в Киеве признают неизбежное поражение в случае прекращения военной поддержки Запада. По его словам, это прямо свидетельствует о том, что союзники Киева являются прямыми участниками конфликта, который давно бы закончился без их вмешательства.

Напомним, издание Newsweek, ссылаясь на попавшие в свободный доступ секретные документы Пентагона, сообщило, что как минимум десять стран Евросоюза оказались в ситуации, когда экономически они уже не в состоянии поддерживать киевский режим, и в целом не горят желанием этого делать.