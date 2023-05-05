Asia Times: Зеленский готовился к побегу из Украины перед атакой беспилотников на Кремль

Зеленский мог готовитья к побегу из Украины перед атакой беспилотников на Кремль Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский подготовил план отъезда из Украины после атаки беспилотников на кремлевскую резиденцию российского лидера Владимира Путина, заявил журналист Стивен Брайен.

В статье для издания Asia Times он обратил внимание на то, что украинский президент после атаки украинских дронов на Кремль «по удобному стечению обстоятельств» находился в Финляндии. По мнению журналиста, Зеленский намеренно покинул Украину на время проведения операции против Путина, что бы иметь пути для отступления, если она провалится.

Как писал сайт KP.RU, в ночь на среду, 3 мая, Киев собирался нанести удар по Кремлю. В сообщении пресс-службы президента РФ говорилось, что российские военные и спецслужбы вывели из строя два беспилотника. Саму атаку в Кремле назвали спланированной террористической акцией.

В офисе Зеленского заявили о непричастности Украины к атаке беспилотников на Кремль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь высказал мнение, что за этим инцидентом стоят США.