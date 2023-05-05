Врач Труханова назвал самые опасные травмы позвоночника, которые можно получить в спортзале Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Травматолог-ортопед Рашид Бельхамиди в беседе с «Газета.ru» рассказал, что слишком интенсивные тренировки повышают риск травмы позвоночника.

Бельхамиди отметил, что выдержать воздействие силовых тренировок на позвоночник помогает поясничный корсет, однако риск травмы растет при внешнем давлении. Так опасны приседания со штангой, мертвая тяга, становая тяга, а также жим ногами в тренажёре и прыжки на платформу. Врач посоветовал увеличивать нагрузку постепенно, прогревать перед тренировкой мышцы.

Самой опасной травмой эксперт назвал нестабильное смещение позвонков, которое может привести к повреждению нерва, потере чувствительности в конечностях, сильным болям, а зачастую требует проведения операции. По его словам, в ряде случаях помогает мануальная терапия и остеопатия.

Слабый мышечный корсет может привести к разрыву межпозвонкового диска, а в итоге может образоваться грыжа, однако, как отметил, специалист, на ранних стадиях ее можно вылечить. Другой травмой может стать компрессионный перелом позвонка, который возникает при его проседании.

«Особенно осторожными стоит быть людям из группы риска - имеющим нарушения плотности ткани, вызванные остеопорозом или гормональным дисбалансом», - уточнил врач.

Ортопед также предупредил, что при регулярных перегрузках образуются микротрещины, которые приводят к возникновению стресс-перелома, а предотвратить его поможет плавное увеличение нагрузки.

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