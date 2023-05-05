Российские студенты назвали причины, из-за которых прогуливают занятия в вузе

Опрос: более 60% студентов признались, что регулярно прогуливали пары во время учебы Фото: Анастасия ОСИПОВА

Образовательная платформа и команда исследований VK провели опрос, который показал, по каким причинам студенты вузов могут пропустить пары. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Согласно результатам опроса, 63% студентов признались, что регулярно прогуливали пары во время учебы. Почти четверть опрошенных (21%) среди причин прогулов указали на невозможность совмещения работы и учебы.

Уточняется, что самой популярной причиной пропусков занятий стала болезнь (27%). Второе место (15%) - сложность совмещения работы и учебы. Как отметили опрошенные, речь идет о срочных рабочих задачах.

Третье место в рейтинге причин прогулов различается по возрастным категориям. Так 10% студентов в возрасте от 25 до 34 лет заявили о том, что прогуливают, поскольку отдают предпочтение встречам с друзьями, хобби, а также прочим активностям. Тем временем, 14% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет заявили, что пропускают лекции из-за лени и усталости.

Как сообщил «Пятый канал», опрос, который провели «Одноклассники» показал, что у 83% россиян остались друзья со времен учебы в университете.

Тем временем другой опрос, который представил RT, показал, что 97% россиян хотели бы вернуться в студенческое время.