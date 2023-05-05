В Минобороны России назвали главных заказчиков военно-биологических исследований на Украине Фото: Shutterstock

Министерство энергетики США наряду с Пентагоном являются главными заказчиками военно-биологических исследований на Украине, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

«Вопросами организации исследовательской деятельности этого министерства на Украине атташе по энергетике американского посольства Шон Андерсон», – сказал генерал-лейтенант в ходе брифинга.

По словам Кириллова, при непосредственном участии Минэнерго США было организовано более десяти проектов двойного назначения, в рамках которых изучались генетическая изменчивость в зонах радиоактивного заражения, распространение туберкулеза и африканской и классической чумы свиней. Министерство работало в тесном взаимодействии с Пентагоном, отметил он.

Начальник войск РХБЗ обратил внимание, что непрозрачный характер деятельности американского Минэнерго позволяло ему не возвращать в бюджет США неизрасходованные за финансовый год ассигнования и направлять их на не заявленные в бюджете расходы. Таким образом, американская сторона могла беспрепятственно финансировать военно-биологические программы на Украине, добавил Кириллов.

Кроме того, добавил генерал-лейтенант, Минэнерго США занималось вербовкой ранее работавших на Украине специалистов в области оружия массового поражения. При этом министерство обещало оказать содействие Украине в восстановлении свернутых программ двойного назначения после возможного возвращения специалистов.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Минобороны РФ обнародовали жуткую правду о вакцинах и биолабораториях США. В ведомстве заявили, что по всей планете разбросаны сотни американских биологических лабораторий, которые разрабатывают новые смертоносные вирусы и вакцины от них.