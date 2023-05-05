Путин обсудил на заседании Совбеза подготовку к празднованию дня Победы

Владимир Путин провел совещание с членами Совбеза РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин в пятницу, 5 мая 2023 года, провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. В формате видеоконференции Путин обсудил с чиновниками вопросы о подготовке к празднику в честь дня Победы.

“Обсуждался ряд вопросов, связанных с подготовкой празднования Дня Победы”, – сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Кремле отметили, что министра обороны РФ Сергея Шойгу не было на заседании, поскольку он работал в штабе объединенной группировки и решал вопросы снабжения армии.

9 мая 2023 года наступит 78-ая годовщина победы России в Великой Отечественной войне. Сайт KP.RU рассказал, как принять участие в бессмертном полку, традиционного очного шествия которого в 2023 году не будет, а также подобрал семь главных тезисов выступления Владимира Путина на параде победы в прошлом году.