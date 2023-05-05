Что произошло за день: главные новости

Власти Запорожской области временно переселят около 70 тысяч человек из-за обстрелов ВСУ Фото: REUTERS

Власти Запорожской области временно переселят жителей 18 населенных пунктов. Такое решение принято в связи с обстрелами Вооруженных сил Украины, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий. В общей сложности, по оценкам местных властей, планируется переселить порядка 70 тысяч человек.

Тем временем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила статус пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. По словам гендиректора ВОЗ Тедроса Адхана Гебрейесуса, с начала пандемии в 2020 году в мире от этой инфекции скончались по меньшей мере 20 миллионов человек. В то же время он отметил, что официальная статистика насчитала семь миллионов умерших.

Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России сорвали переброску резервов украинской армии в Артемовск, уничтожив мост в районе Часова Яра. Кроме того, российские штурмовые отряды продолжают вести наступление в западной части Артемовска при поддержке подразделений ВДВ, которые сковывают действия ВСУ на флангах.

Пятого мая было восстановлено движение по второму железнодорожному пути Крымского моста. Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что строители совершили настоящий подвиг, восстанавливая этот важный объект. Благодаря их действиям, движение по железнодорожной части моста было запущено с опережением графика, подчеркнул вице-премьер.

Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия обязательно ответит на враждебные действия Украины, комментируя атаку беспилотников на Кремль. Он также добавил, что несколько стран выразили свое осуждение по поводу украинского теракта. К примеру, МИД Пакистана высказал свою надежду на скорейшее установление виновных в произошедшем.